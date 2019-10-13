一名身懷絕技的推拿師在太太開設的飲料店做起生意，他仰仗著「特殊的推拿手法」讓許多女子慕名而來，他常常用「按乳通筋」、與深入「陰部」按摩，來吃女患者豆腐，有名女患者因為脊椎側彎找上門後，又陸續介紹了一名女性友人與友人妹妹來整脊，推拿師經常用一些理由對她摸乳甚至伸手指進去指侵，三女都不疑有他，直到某天他按摩時親吻了其中一名女子才東窗事發。

聯合報報導，這推拿師按摩時常常對女患者表示，乳房要按筋才會通、按陰部對身體有幫助等語，還說這是他的「特殊推拿法」，女患者也被唬得一愣一愣煞有其事，直到日前推拿師約了一名女患者到其租屋處按摩時，忍不住用嘴親吻患者的嘴，當場讓女患者嚇到才猛然驚覺「有問題」，三女討論後也在媽媽的陪同下報警。

雖然推拿師否認有「伸進去」、性侵等，不過法院諮詢了長庚醫院後，認定推拿師是利用醫療機會來滿足自己的私欲，因此依利用機會性交等罪，判這名色推拿師應執行有期徒刑3年4月，可上訴。

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(中時電子報)