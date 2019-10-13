泌尿科醫師闕舜仁表示，就算結紮成功，還是有萬分之2.5的機率輸精管會自己接回去 (圖／翻攝自醫師好辣)

現在邁入少子化年代，不少夫妻生下一胎之後就會進行結紮手術，防止自己生下第二胎。一名50歲男子結紮10年後，妻子突然懷了第二胎，氣得他奪門而出，但醫生分析後卻出現布一樣的結果，逆轉結局。

泌尿科醫師闕舜仁在節目《醫師好辣》分享自己看診經驗，他表示有個50歲的丈夫，突然衝進診所要求驗精，一查電腦發現，男子10年前就是在這邊進行結紮手術的，但問他原因怎樣都不肯說。

男子驗精後精蟲數確定是0，讓他怒不可遏，醫生趕緊問究竟發生什麼事，才知道原來人夫結紮到現在，老婆竟然懷孕了，懷疑自己被戴綠帽，才會回來驗精。人夫越說越氣，當場臉色鐵青衝出診所，回家找老婆理論，醫生攔都攔不住。

闕舜仁表示，其實這種情況不一定是老婆出軌，結紮手術就算成功，還是會有萬分之2.5的機率，會在手術完成後的5至20年內又自己接回去；又或者是愛愛時，間歇性會有一兩隻「漏網之魚」跑出來，偏偏就這一兩隻讓老婆懷孕，闕舜仁最後補充：「只是必須說以過去累積的經驗和數據來說，太太應該是...真的有問題」。

(中時電子報)