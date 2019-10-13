菲律賓當地新聞直接曝光台灣正妹與男友護照資料。(取自News5Everywhere YouTube)

日前一位年約20多歲的台灣女子與男友赴菲律賓長灘島遊玩，卻因穿著尺度超大膽的「一條線」比基尼，遭到當地警方開罰2500披索（約新台幣1490元），消息傳回台灣，其幾近裸體的打扮也引爆網友討論。現在，這位正妹的真實身份也曝光了。

台灣正妹與男友赴長灘島遊玩，因穿上超露比基尼在沙灘走來走去，慘遭當地警方開罰1490元，不只如此，這位正妹也瞬間成為台灣網路紅人，吸引網友瘋狂肉搜。不過現在臉書粉專「子迂的蠹酸齋」就發現，其實菲律賓新聞早就將正妹身份全曝光，把正妹與男友的護照資料全都大辣辣地公開，連姓名「林XX」都照得一清二楚，令網友震驚不已。

還有不少網友震撼國外媒體可以如此大方公開他人個資嗎，「菲律賓新聞直接公布護照超過50%內容了，包括護照號碼…是幫她暴露到底的意思嗎」、「什麼泳裝打碼，護照沒碼？」「賓賓也太屌，護照所有資訊全都露欸，比林小姐還暴露= =」、「這什麼鳥國家，可以這樣秀個資……噓！」

(中時電子報)