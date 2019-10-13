蔡英文總統12日上午表示，台灣不缺電，是一個不必爭辯的事實。對此，高雄市長韓國瑜12日晚間在臉書批評，「台灣比缺電更嚴重的是缺德！」

蔡英文總統12日上午出席「世紀離岸風電設備公司台北港南碼頭廠辦啟動儀式」，蔡英文表示，上任之初備轉容量率僅1.64％，今年夏天供電穩定，備轉容量率保持10％水準，台灣不缺電，是一個不必爭辯的事實。

不過，高雄市長韓國瑜12日晚間在臉書批評，「台灣比缺電更嚴重的是缺德！」

韓國瑜質疑，蔡英文說台灣不缺電是不爭的事實，那為何政府還計劃要加開火力發電機組？韓也批評，美國商會2019年白皮書對台能源政策提出了警告，但還是沒辦法阻止獨裁且不聽民意的執政黨。

韓國瑜也指出，肺癌已成為國民嚴重的疾病；而民進黨執政四年來，請問藏的電找到了嗎？誰能保證現在不缺電，未來在工商業發展之下，能持續穩定供電嗎？

韓國瑜也要求中央政府，全面加速火力機組汰舊換新，以新車換舊車，面對民意，解決能源搖擺問題。

(中時電子報)