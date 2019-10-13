時代力量高雄市立委第7選區（鳳山）參選人陳惠敏昨(12)日成立競選總部，黨主席徐永明、立委黃國昌、全國同黨議員都現身力挺。其中，高雄市議員黃捷致詞指「韓國瑜現在要去選總統了，我們在議會未來可能沒有辦法監督他，但是，我們有可以走進國會的立委來監督他」。該消息引發熱議，有網友笑說黃捷：「果然口嫌體正直，感謝預判韓市長當選總統...^O^」。

陳惠敏成立競選總部，時代力量重要人物早早到齊力挺。但有「白眼女神」之稱的市議員黃捷」可能因遲到趕來，心神不寧。她致詞時再嗆韓國瑜放棄市長要去選總統，但失言講成「未來得靠國會的立委來監督他」，意即預測韓會當選總統，台下立刻出現一陣鼓譟，黃捷趕忙硬拗她的意思是「從議會到國會，時代力量都不會缺席」。

網友除笑說黃捷：「果然口嫌體正直，感謝預判韓市長當選總統...^O^」。亦有人表示：「可憐 連總統不用去立院質詢都不知，還當議員……」、「露出馬腳了～黃捷不是垃圾～黃捷真的不是垃圾～她是真韓粉」、「真不知道該說她腦袋清楚呢？還是不清楚呢？怪咖一個」、「超級助選員是妳~」。黃捷的意外演出，逗樂藍營網友，但可氣壞時代力量、民進黨支持者！

(中時電子報)