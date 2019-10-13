倫敦政經學院（LSE）日前發聲明背書蔡英文的法學博士學位，而當年圖書館也確實有收到蔡的博士論文。網路節目主持人彭文正卻質疑，該篇聲明和2016年一篇倫敦大學政經學院的台灣研究計畫所發的一篇文章類似。

彭文正在《政經關不了》質疑，9日LSE發的那封「聲明」，真的是LSE發的？懷疑它只是巧妙利用LSE的網站，去轉貼了一個所謂的外部新聞連結，讓大家誤以為是在LSE網站找到的東西，他認為主導偷天換日的背後，就是倫敦大學政經學院的台灣研究計畫。

彭文正甚至懷疑，2016年1月16日，該研究計畫在專家類目發的一篇文章，在這領域中有帳號的就有PO文的權利，上頭寫著台灣研究計畫室，那為何這麼做，因不這麼做，就領不到教部撥的經費。

彭文正表示，2019年就看到一篇新文章，從news media發的，也就是2016所發的那篇文章把它轉介過來的，只是詞句作了小小的改變，該篇真假交錯，PHD是假的，疑用台灣研究計畫室主任的身分發文，自己的新聞自己發。該篇連結到LSE網站的news，但news media不是LSE官方說法，只是LSE轉述媒體報導的連結。

(中時電子報)