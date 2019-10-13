中國民航局12日在北京召開的新聞發佈會上披露，今年1—9月，中國民航業共完成旅客運輸量5億人次，同比增長8.7％。

統計數字顯示，今年1—9月，民航業共完成運輸總周轉量965.7億噸公里，同比增長7.7％。全行業共完成貨郵運輸量544.8萬噸，同比增長0.5％。

民航局發展計劃司副巡視員張清在此間稱，截至今年9月，全國頒證運輸機場有238個，9月新增北京大興國際機場、四川甘孜格薩爾機場，北京南苑機場登出。9月，全國機場共完成旅客輸送量1.1億人次、貨郵輸送量153.3萬噸、起降架次98.3萬架次，同比分別增長7.9％、1.6％、4.1％。北京大興國際機場自9月25日正式投運至10月10日共完成航班起降1237架次，旅客輸送量18.7萬人次。

截至9月底，民航業機隊規模達6359架。其中，運輸飛機為3755架，通用航空器為2604架。

(旺報 )