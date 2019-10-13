台灣世界展望會資助兒童計劃代言人許瑋甯九月中旬花了兩天、轉5趟飛機，前往非洲莫三比克莫古巴縣（Mocuba）探訪，在分別成立17和13年的穆尼巴以及穆基瓦計畫區，許瑋甯看見資助兒童計畫如何在最脆弱的地區轉變生命，帶來希望。她此行所到之處都受到當地居民與受資助兒童的熱烈歡迎，感受到滿滿的愛與歡樂，但有那麼一幕，卻讓她在離開莫三比克前忍不住紅了眼眶。

許瑋甯莫三比克探訪行程的最後一站，來到穆尼巴計劃區的慕達曼加社區，探視14歲的受資助兒童敏娜（Minha），敏娜在許瑋甯準備離開時，急著跑向她道別，最後的道別畫面是，敏娜腳上只穿著一隻鞋，另一隻壞掉的鞋抓在手上，但她仍怯生生地張開手，想和許瑋甯擁抱說再見。這一抱，深深觸動了許瑋甯，「那對我和敏娜來說，都是滿重要的一刻」。

許瑋甯與莫三比克受資助兒童一起唱歌跳舞。（林淑娟攝）

「其實敏娜在我們拍大合照時，我就看見她很努力從人群中翻山越嶺，一路從旁邊鑽過來我身邊，拍完照，我瞬間覺得好感動。然後大家邊唱著歌說掰掰，邊送我們往車子走，當我準備上車，又看到敏娜繞過車頭一個人跑過來，原本穿著鞋著她，因為跑太急，一隻鞋被踩壞了，她就這樣穿著一隻鞋，提一隻鞋，跑到我眼前，跟我擁抱。」許瑋甯紅著眼眶說，因為敏娜與資助人的關係一直都很好很緊密，加上她也送敏娜一些上學用的小本子，「她應該是情感投射，雖然當下抱的是我，但她抱著的，也是所有幫助過她的人」。

許瑋甯與莫三比克受資助兒童一起唱歌跳舞。（林淑娟攝）

許瑋甯與莫三比克受資助兒童一起唱歌跳舞。（林淑娟攝）

莫三比克受助兒童敏娜透過許瑋甯表達對資助人的感謝。（林淑娟攝）

許瑋甯說，敏娜正就讀四年級，與外公外婆及15歲的哥哥同住，她的爸爸很早就離開他們，媽媽也在2017年過世，獲得世界展望會的資助前，他們一家人面臨經濟困難，也延誤了她的學習發展。敏娜告訴來訪的許瑋甯，以前家裡缺少很多東西，她因為沒有腳踏車，上學一直遲到，但加入資助兒童計劃後，除了家裡生活改善，她還收到了資助人送給她的行李箱、書包、腳踏車、碗盤、筆記本等，「我現在可以準時去上學了，當其他沒有腳踏車的同學都遲到時，我總是可以準時的那一個」。

敏娜說，「我們一家人都非常感謝資助人，資助人雖然離我很遠，但我想對資助人說，我有很認真讀書，成績也很好，最喜歡自然科學，希望以後可以讀更多書，成為一個老師，並建造自己的家，給家人更好的生活。」

莫三比克受助兒童敏娜透過許瑋甯表達對資助人的感謝。（林淑娟攝）

許瑋甯送文具給敏娜。（林淑娟攝）

莫三比克受助兒童敏娜向許瑋甯一一介紹資助人送給她的禮物，為她的生活帶來的改變。（林淑娟攝）

看著敏娜秀出資助人送給她的腳踏車等禮物，訪談中表現出的成熟懂事，已加入資助兒童計劃12年、現在仍持續捐助18位兒童的許瑋甯覺得好欣慰，也更深刻感受到，原來自己的一點點幫助，可以對資助兒童甚至他的整個家族帶來很大的變化，「有了腳踏車讓他們省去數小時的走路時間，可以準時上學，有了水桶可以提乾淨的水源，身體變得更健康，讓他們對未來充滿希望」。

除了敏娜，許瑋甯還拜訪了撒撒曼加社區的受助兒童，陪著他們畫畫，以及寫信給資助人，看到每一個孩子專注認真地在信紙上寫著密密麻麻的感謝文字，向資助人描述自己地生活點滴，然後竭盡所能畫上美麗的圖畫，全然投入的情感，以及每一個認真的表情，都讓許瑋甯超感動，也忍不住想像起她一直以來收到來自全世界各地受助兒童的信，他們在寫信時候的模樣原來就是如此。

莫三比克受助兒童敏娜向許瑋甯一一介紹資助人送給她的禮物，為她的生活帶來的改變。（林淑娟攝）

莫三比克受助兒童敏娜向許瑋甯一一介紹資助人送給她的禮物，為她的生活帶來的改變。（林淑娟攝）

許瑋甯陪莫三比克受助兒童寫信給資助人。（林淑娟攝）

許瑋甯說，以後當她再收到信時，一定會立刻連結到這個畫面，想著他們也是這樣在寫信、畫畫給自己。其實她每次收到信、知道孩子們生活變得更好，都會覺得很感動，「這些卡片、信件和他們的學習成長記錄，我都留著，從2007年開始，我有個櫃子專門放這些東西，這是一個放著滿滿的愛的櫃子，串起地球兩端的我們」。

「雖然一開始可能不知道這個資助自己可以得到什麼，但永遠可以知道，在地球另一端，受你資助的孩子也愛著你，無論再遙遠，這份愛都是連結的」，她認為，讓這些孩子覺得對未來充滿希望，感受這世界對他有愛、友善，就會影響他們將來長大後看待世界的角度是善意或惡意。

許瑋甯陪莫三比克受助兒童寫信給資助人。（林淑娟攝）

她覺得奇妙的是，每當她覺得特別累，或者生活中遇到挫折或卡關，「好巧不巧，就會收到他們的信或卡片。其實原本沒有期待會從中得到什麼回饋，但這些東西卻總在無形中給你力量。有好幾次我挫折到不知道怎麼辦，過兩天就收到他們的信，童言童語、可愛的圖畫，都會讓我瞬間變得很平靜」。她有感而發地說：「所以，到底是我在給予他們，還是他們在給予我？真的不一定。」

許瑋甯陪莫三比克受助兒童寫信給資助人。（林淑娟攝）

許瑋甯與莫三比克受助兒童開心合影。（林淑娟攝）

許瑋甯與莫三比克受助兒童開心合影。（林淑娟攝）

台灣世界展望會與代言人許瑋甯籲請各界一起加入「資助兒童計畫」，號召親朋好友一同響應「資助她！改變非洲的1,000個契機」，為至少1000名身處最脆弱環境的非洲女童找到資助人，支持她們接受教育、學習知識與技能，不僅轉變自身生命，還可發揮影響力，促成更多兒童、家庭與社區的正向改變。

許瑋甯與莫三比克受助兒童開心合影。（林淑娟攝）

更多了解「資助她，改變非洲的1000個契機！」及線上資助、捐款，請至台灣世界展望會官網

郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，請註明：「資助非洲女童」

許瑋甯與莫三比克受助兒童開心合影。（林淑娟攝）

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許瑋甯與莫三比克受助兒童開心合影。（林淑娟攝）

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