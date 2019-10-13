有網友認為，不要小看蔡英文！（翻攝洛杉基臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜擬循著前總統馬英九「long stay」模式，下週起將全台走透透。自由作家洛杉基直言，韓國瑜long stay這件事，蔡英文總統絕對做不到。

洛杉基在臉書指出，韓國瑜只要做一件事情，就能深入體會民間疾苦，而且是蔡英文絕對做不到的事情，那就是在全國各地long stay。在庶民家過夜，了解庶民的痛苦與需求。這種在庶民家裡吃不好睡不好的事情，富家女出身的小英，是絕對做不來的。習慣錦衣玉食的小英，要她住寒舍、吃糙食，簡直是要她的命！他認為，韓國瑜只要做到全省long stay走透透，在最後90天，民調就有機會超越小英，得到更多中間選民的支持。

馬英九曾在競選總統前安排全台走透透long stay，不僅掀起風潮，也讓馬英九當選總統。因此，韓國瑜將參考馬英九long stay經驗，展開全島的請益之旅。

網友說：「韓市長早就在庶民家過夜了，上任高雄市長時就開始了。」也有人認為，「洛兄：不要小看蔡英文！她現在什麼都可以，什麼都可能。」

(中時電子報)