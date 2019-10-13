國民黨總統參選人韓國瑜民調仍落後蔡英文總統，甚至有人認為2020總統大選已經大勢底定，但果真如此嗎？政治觀察家劉宗夏認為，蔡英文整合綠營的程度被高估了，另第三勢力若整合成功，真正的變數才要開始！

劉宗夏在香港媒體《中評網》撰文分析說，由於韓國瑜一直被質疑參選的正當性，甚至被認為草包，讓一些泛藍及部分中間選民不敢支持，但也許他們對蔡更反感，若他們看到不斷出問題的蔡政府民調還是領先，會不會反而激起不滿的反彈情緒，進而引發泛藍歸隊。另外，許多民調都顯示韓國瑜只取得6成多泛藍選民支持，蔡英文則已得到泛綠近9成選票，從這點來看，韓民調上升的潛力比蔡更大。

劉宗夏也質疑，蔡英文整合綠營的程度是否高估了？因為看到某些獨派仍死咬著蔡學歷的疑點。前副總統呂秀蓮也開始連署總統大選。所以民調顯示出來的數據，跟事實上產生相當的落差，這也是民調的盲點。

劉宗夏點出，總統大選進入倒數，最大的變數就是第三勢力整合的程度和推出的人選。若親民黨推出的總統人選，是對中間偏藍的選民較有吸引力、還是中間偏綠？要看會影響到蔡還是韓的票，真正精彩的變數才要開始。

(中時電子報)