英國已婚女獄警，跟男囚犯在監獄櫥櫃翻雲覆雨，最後東窗事發是因為，男囚犯覺得女獄警不會離婚憤而揭穿，女警除了丟了飯碗後，還被判得入獄

39歲女獄警的瑞秋（Rachel Welburn）在獄中負責看守29歲的丹尼爾（Daniel Crompton），丹尼爾因為涉嫌謀殺87歲的退伍軍人弗蘭克·沃斯利（Frank Worsley），而被關在弗蘭克蘭監獄（Prison Frankland）。

沒想到已經結婚的瑞秋在獄中跟丹尼爾出軌，時間長達18個月，且他們兩個還在監獄內的櫥櫃發生性行為，案情會曝光，是丹尼爾覺得她不肯離婚，一氣之下通知獄方，而瑞秋一開始還不肯承認聲稱被強暴，不過最後被發現情書曝光下，最終被判一年徒刑。

法官克里斯托弗（Christopher Prince）宣判時說：「公眾不期望囚犯在服刑時發生任何性關係，無論他們犯了什麼罪行。」

(中時電子報)