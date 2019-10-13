美中貿易戰開打一年多後，雙方達成初步貿易協議，緩和緊張關係。美國總統川普對農民有交代，沾沾自喜，但分階段談協議讓中國更能以拖待變，兩國深層矛盾未解，變數猶存。

今年5月，美中貿易談判陷入僵局，此後關稅威脅不斷加碼。兩國高層7月底在上海談判無功而返，10月移師華府談判前，傳出北京為求突破，有意將談判範圍縮小到貿易，把華為等更棘手的國安議題交由另一組人馬磋商，與川普先前主張達成的「全面協議」有所落差。

美中最新一輪貿易談判昨天落幕後，川普宣布雙方達成「第一階段實質協議」，中國同意採購400億至500億美元農產品。這項消息振奮飽受貿易戰衝擊的美國農業，川普笑稱農民恐怕要加班才能滿足訂單需求，但他對中方何時兌現承諾隻字未提。

為展現善意，川普政府擱置對2500億美元中國輸美貨品加徵的關稅稅率15日起從25%調高到30%的計畫。

華府要求北京停止補貼國有企業、強制技術轉移，被視為美中貿易談判最大障礙，也是中方5月撕毀協議草案的關鍵。中方首席貿易談判代表、國務院副總理劉鶴曾說，美方要求40%可立即處理，另外40%可持續透過談判解決，剩餘議題沒有談判餘地。

華爾街日報分析，由於中國一直想分階段和美國談判，美中達成首階段貿易協議可能有利於北京。華府將重大結構性議題磋商往後拖，離逼迫中國改革經濟的初始目標甚遠。

依據已知的協議內容，兩國未來一段時間除了要將初步協議化為文字，勢必要回頭處理當初導致談判觸礁的棘手議題，包括智慧財產權保護、美國企業市場准入、中國政府補貼國有企業。美國目前對近3600億美元中國貨品加徵關稅如何處置，也會是雙方討價還價的焦點。

值得留意的是，美方預定12月中對手機、筆記型電腦、服飾與玩具等中國製消費品加徵15%關稅，計畫未因美中達成初步協議而變更，美國企業界隱憂並未消除。

報導指出，部分國際企業原本期望美中達成的協議，能促成中國經濟廣泛結構性變革、取消預定12月加徵的更多關稅、甚至縮減兩國已對彼此貨品加徵的關稅，這項讓貿易戰暫時停火的協議令他們感到失望。

康乃爾大學貿易政策教授普拉薩（Eswar Prasad）表示，川普宣布的協議幾乎沒有解決兩國經貿摩擦主要根源，從商界角度來看，美中經貿關係前途變數絲毫沒有減少。

紐約時報評論指出，這項初步協議為全球經濟與金融市場帶來短線利多，但過去兩年密切關注川普貿易政策、或深諳貿易戰實際上如何影響經濟的人士，看法都不會像川普說法那樣樂觀。

關鍵在於美中各有阻礙全面貿易協議成形的政治制約因素。中國國家主席習近平無法放棄主導多項新興產業的目標；川普如果讓習近平實現目標，在政治上將冒極大風險。因此，川普口中的「第一階段實質協議」，並未觸及美國封殺中國電信設備巨擘華為的敏感議題。

此外，美國近期貿易政策搖擺，意味就算協議簽字且確認，也不代表貿易局勢就此恢復平靜。

凱投宏觀公司（Capital Economics）資深美國經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）在投資報告中指出，美中貿易關係極不穩定，最新發展難以令人安心。舉例而言，協議中關於中國匯率政策的內容其實早就提過，只是隨著美中貿易緊張前陣子加劇而破局。

(中央社)