紅雀先發投手溫萊特於第8局失分吞敗。（美聯社）

國民投手薛爾瑟的速球與滑球出手軌道相同，進壘時卻天差地遠，打者難以捉摸。（MLB臉書）

國聯冠軍戰G2，紅雀發揮小球戰本色，再度把國民拖入低比分賽局。然而國民先發投手薛爾瑟(Max Scherzer)更是勇猛，前6局讓紅雀安打得分全掛零，7局上才被破了無安打，總計7局11K無失分！終場國民3-1獲勝，在紅雀主場取得2連勝，接下來紅雀很難打了。

在紅雀投手溫萊特(Adam Wainwright)的封鎖之下，國民第3局成功以泰勒(Michael A. Taylor)的陽春炮突圍。薛爾瑟投完7局退場，紅雀戈史密德(Paul Goldschmidt)是唯一在他手中敲安的人，但是上壘不久就被莫里納(Yadier Molina)的雙殺打拖著出局。薛爾瑟與溫萊特7局的對決結果為1比0。溫萊特原本表現優異，但是他繼續投第8局，結果被連續安打多丟2分，扛下敗戰責任。

紅雀在國民換投之後也打回1分，比數僅2分差，國民相當謹慎，用兩個中繼和哈德森(Daniel Hudson)收尾，紅雀打出一個再見小飛球飲恨。面對防守見長的紅雀，國民的強投目前還占上風，畢竟薛爾瑟連暴力的道奇都不怕，當然更不怕紅雀了。G3將由國民史崔斯柏格(Stephen Strasburg)先發迎戰紅雀弗拉赫提(Jack Flaherty)。

(中時電子報)