◎中國時報

經數月鏖戰，陸美貿易戰總算取得初步成果！美國總統川普宣布達成「第一階段」貿易協議，陸同意增購400億至500億美元美國農產品，還承諾加強保護智財權、開放金融市場及確保匯率透明度等。雙方將開始「貿易休戰」，美方暫緩原定15日對陸貨加徵關稅計畫。美陸領袖川普與習近平，可望下月在智利亞太經合組織（APEC）峰會期間簽署協議。

今天是國慶連假收假日，交通部高速公路局表示，國道交通相較昨天將較順暢，但下午3時過後西部國道北向還是車多，民眾仍要留意全台9條地雷路段，行車時間約平時的3倍，若想避開北返車流又想省錢，可選擇凌晨0時至上午10時的免收費時段上路。

近期有許多華僑紛紛返台慶祝雙十國慶，昨天華僑齊聚一堂，參加華僑節大會，國民黨主席吳敦義獲邀致詞時表示，假使不團結、不努力、不拿出好的政見，國民黨就會大敗，懇請大家唯一支持國民黨總統參選人韓國瑜，同時支持國民黨提名的立委候選人，以及第三張選票要看清楚蓋給國民黨。

◎旺報

中美貿易戰暫時休兵，美國和中國於美東時間周五（11日）宣布達成「實質性第一階段協議」（substantial phase one deal）；美國總統川普表示，「我們基本上已經達成協議，但是還要以書面形式完成，這可能需要三到五周時間。」他還表示，他和大陸國家主席習近平可能於下月在智利舉行的亞太經合會（APEC）峰會期間正式簽署這個協議。

受到中美第13輪高級別經貿談判傳出好消息的影響，美國股市上周五（美東時間）聞訊大漲，不過，由於市場認為後續中美貿易談判的風險仍未盡除，漲幅在尾盤時明顯收斂。分析師指出，由於美股上周五的表現持續轉強，顯示本次中美易談判的利多效應可望在周一時傳遞至亞股市場，屆時包括陸、港、台、日、韓等主要亞股的表現，將成為市場關注的焦點。

中美第13輪高級別貿易談判在美東時間周五（11日）結束，有關兩國有無就人民幣匯率議題談妥「外匯協議」備受各界關注。儘管目前尚無法得知中美兩國有無在本次談判中觸及此項議題，部分外匯專家仍認為，中美就算達成外匯協定，也將基本上重申中國以往已經作出過的承諾，不會改變美元與人民幣之間的關係。

◎工商時報

中美高層貿易談判出現實質進展，讓年底消費旺季表現更受期待。市場專家表示，目前多頭氣盛，上市櫃公司9月營收表現成為重要指標，包括華通、宏捷科等15檔個股，9月營收年增、月增連三紅，同時吸引三大法人瘋搶卡位，可望隨著消費旺季的到來，有機會更上層樓，投資人可多留意。

美國企業第三季財報季即將登場，15日由摩根大通等多家金融巨擘打頭陣。受到中美貿易戰衝擊，市場預期標普500大企業第三季獲利恐年減3.1％。

中美第13輪高層貿易談判，於美東時間11日在華府落幕，雙方在匯率、農產品採購等多項領域達成共識，美方暫緩周二（15日）對中國加徵新關稅。美國總統川普表示，目前已達成首階段貿易協議，最快將在11月中旬簽署協議。美方談判代表擬於11月初智利APEC峰會前，赴北京舉行第二階段磋商，「貿易戰距離結束已非常接近」。

(中時電子報)