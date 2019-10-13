總統蔡英文在國慶日的談話中表示，「中華民國台灣」六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。此言一出，外界評論蔡英文此舉旨在爭取淺藍選票的權宜措施。新黨主席郁慕明亦提出蔡英文國慶講話的兩大問題。

郁慕明首先指出，蔡英文說「中華民國台灣」是最大共識，「共識」是什麼？新「國號」？新「國家」？還是自我矮化將「中華民國」變成「中（華民）國台灣」，從代表中國的政權名稱變地理名詞？

郁慕明再批蔡英文所說是沒有經過「公投」，怎麼確認「共識」？民主法治國家，能稱為「共識」的依據是憲法。蔡英文國慶所言，充其量是「蔡英文主張」或「民進黨共識」。如認為所謂脫離「中國」的「中華民國台灣」真是「最大共識」，現在就推動修憲，交付公民複決，以「中華民國台灣」取代「中華民國」為正式國號！

網友對此回應更多，有人表示：「公然違憲」、「更可惡的是：去年的公投，即便過了但立法院還是依照她們的法案立法啦！」、「福建省金門縣.連江縣就被遺棄了」、「那澎湖金門馬祖勒?? 又像釣魚台一樣想送給誰咩??」。

(中時電子報)