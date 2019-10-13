國民黨總統提名人韓國瑜近期飽受綠營抨擊，卻仍有網友堅定表示，要投給韓國瑜，原因是因為，蔡英文所領導的民進黨政策走向真的錯太大了，並點出影響國家大政的能源政策、長照政策都影響深遠，若等到2024年在改革，就太晚了。

網友bhhsieh在批踢踢政黑版發文，稱自己還是會投給韓國瑜，因為蔡英文所領導的民進黨政策走向真的錯太大了，什麼一萬條私菸300萬皮箱根本九牛一毛。原PO並指出兩個因素確實影響他。

原PO稱，第一，「能源政策」，蔡政府規劃建設570萬瓩（5.7GW）離岸風電2025年離岸風電完工後，能源局計畫每年發電4200~4500小時 (取平均=4350)購入一度電為5.516元，(此處援引上報報導)，一年電費為570萬*4350*5.5 = 13637250萬 = 1363億。

原PO還強調，「20年的購電合約，光電費就要1363億*20 =『 兩兆七千億』」，然後2024剛好小英卸任，華麗轉身不用面對昂貴電費漲電價的問題。

第二，長照政策。長照經費主要來自菸稅根本劫貧濟富，每個人都會變老，居然需要大家多抽菸來照顧老人？根據衛服部統計長照基金每年收入為379億元 (其中300億來自菸稅, 不能有太多人戒菸)，預計2026年盈餘會見底。(此處援引工商報導)。

原PO也認為，如果改為全民納保。每人一個月平均繳保費250元 (可再視國家收支狀況調整)，250*12*2000萬 = 600億，這才是長久之計。

綜上所言，原PO說，第一點，韓國瑜有計畫重啟核四，調整國家能源政策。第二點，韓國瑜有計畫將長照改為保險制，這兩個都是影響國家非常長遠的政策，等2024才來改真的很累。

(中時電子報)