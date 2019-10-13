高雄市長韓國瑜在國慶日當天，一早在高雄展覽館舉行雙十國慶升旗典禮，結束後，發表10餘分鐘的演說；他強調「台灣年輕人需要的是進入職場，而不是走上戰場」。對此，有評論直言，這是韓一大金句，雖難講會造成多大影響，但相信會讓許多年輕人有感。

韓國瑜在升旗典禮結束後發表演說。韓國瑜表示，若未來有機會擔任中華民國總統，除了為軍公教、農漁工與年輕人找回他們應有的社會正義與公平機會，也會堅守中華民國《憲法》，以台灣優先、堅持自由、守護民主、發揚中華文化為前提，創造兩岸和平穩定展。他也強調，在強化國防之餘，絕不為了塑造個人形象而置人民於戰爭危機，因為「台灣人民需要的不是亡國感、而是安全感」，「台灣年輕人需要的是進入職場、而不是走上戰場」。據中評社報導，「台灣年輕人需要的是進入職場、而不是走上戰場」，其意涵豐富，讓人有感。

在許多民調中，韓國瑜與蔡英文差距大，其重要原因之一是支持蔡的年輕人較多。該評論認為，從「台灣年輕人需要的是進入職場、而不是走上戰場」可看出，韓國瑜關心年輕人，也了解年輕人想的。雖難斷定韓國瑜這句話能產生多大影響，但該評論認為，會讓許多年輕人有感，甚至各年齡層的民眾都認同。

(中時電子報)