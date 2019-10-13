紅雀總教練席爾特(Mike Shildt)在國聯冠軍賽G2之前指出，季後賽的球不像例行賽那麼會飛了，平均飛行距離減少4.5呎。席爾特說：「這是球團的數據分析告訴我的，我不認為這會真的影響調度，或是讓我比較想使用飛球型投手，畢竟4.5呎並不是非常遠。」

4.5呎也才1.37公尺，但對於寸土必爭的季後賽未必沒有影響。國民總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)說：「我們知道擊出去的球變短了，我們的外野因此守得比較淺。」道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)之前對戰國民時也注意到這一點。

棒球作家Robert Arthur認為是季後賽用球的空氣阻力稍強，特大號全壘打因此從季後賽消失。不過大聯盟聲明澄清：「季後賽與例行賽用球是批量生產的，差別只是季後賽用球多蓋了一個印章。」

球員大部分覺得沒差，可能因為天氣變涼，加上季後賽各隊多半只有前3號強投輪值，比較不容易像例行賽那樣狂打。紅雀例行賽得分排行第19，國民第6，在攻擊難度提高的情況下，可能對國民比較有利。除了國聯系列賽G5痛打勇士13分，紅雀另外贏的兩場都是只贏1分。

(中時電子報)