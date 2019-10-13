土耳其跨境出兵打擊的對象敘利亞庫德族民兵指出，土軍攻勢已經讓激進武裝團體伊斯蘭國（IS）死灰復燃。據報敘利亞東北部庫德族區已發生汽車炸彈攻擊和IS戰士越獄。

土耳其9日發起「和平之泉行動」（Operation Peace Spring），跨境進入敘利亞幼發拉底河（Euphrates River）東岸掃蕩庫德族民兵。庫德族戰士是打擊IS的主力，外界憂心，土軍與庫德族衝突可能讓IS死灰復燃。

敘利亞內戰軍事同盟敘利亞民主力量（SDF）資深官員赫里爾（Redur Xelil）警告，土耳其的攻勢已經讓IS死灰復燃，並敦促打擊IS的盟國對土耳其戰鬥機關閉敘利亞東北部的空域。庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）是SDF主力。

赫里爾在電視播出的聲明中指出：「土耳其侵略恐讓達伊沙（Daesh）復活，這不再只是威脅，而是它已經東山再起，它的小組在（敘利亞東北部城市）卡米什利（Qamishli）、哈塞克（Hassakeh）和其他地方全面開始活動。」他並表示，卡米什利和哈沙卡都發生了汽車炸彈攻擊。

赫里爾說：「我們現在在兩條戰線上戰鬥，分別要對抗土耳其和達伊沙。」達伊沙是IS別稱。

在敘利亞東北部負責安全工作的庫德安全部隊（Asayish）指出，一座關押IS戰士的監獄外發生汽車炸彈爆炸，但沒有提到死傷情況。敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，爆炸發生後，庫德族戰士已增援防範IS成員越獄。

土耳其這項軍事行動引發國際譴責，德國和法國都宣布暫停對安卡拉軍售。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）今天告訴「週日畫報」（Bild Am Sonntag），將禁止對土耳其出口武器，以免被用於和平之泉行動。

馬斯說：「聯邦政府將不會針對可能被土耳其用在敘利亞的各項軍事設備簽發任何新的許可。」德國2018年對土耳其出口價值2億4300萬歐元（2億6800萬美元）的武器，約占德國武器出口總值的1/3。

法國今天也表示，將中止對土耳其的各項軍售。法國外交部和國防部在聯合聲明中指出：「為了讓這項攻勢結束，法國已經決定中止對土耳其出口所有可能被用於這項攻勢的武器計畫。這項決定立即生效。」

聲明並且表示，歐洲聯盟外交部長14日將在盧森堡開會，就他們對此事的立場進行協調。

與此同時，美國總統川普提出將出面調停土耳其和YPG部隊，盼能擋下安卡拉的攻勢，但是土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天對此不予理會。

卡夫索格魯告訴德國之聲（DW）：「我們不跟恐怖分子調解、協商。讓這些恐怖分子放下武器是唯一該做的事。過去我們在土耳其嘗試過政治途徑，看看結果如何。」

另外，川普11日簽署行政命令，授予財政部對土耳其和土耳其政府機關實施制裁的廣泛權限。美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）強調，「如果有必要，我們可以讓土耳其經濟停擺」。

卡夫索格魯今天對此表示「沒在怕」。他說：「如果土耳其害怕制裁，就不會發起這項軍事行動。對我們而言，這攸關國家安全。」對於美方可能實施制裁，他重申安卡拉將會「以牙還牙」，並強調沒有任何國家可以打倒土耳其經濟。

阿拉伯聯盟（Arab League）則呼籲聯合國安理會採取行動迫使土耳其停止出兵，「立即從敘利亞撤軍」。成員國外長今天集會後的公報指出，阿拉伯國家反對土耳其透過所謂「安全地帶」企圖「改變敘利亞人口結構」，敦促聯合國中止可能讓這項軍事行動獲益的軍事和情報支援。卡達和索馬利亞對公報內容有所保留。

2011年敘利亞血腥鎮壓示威民眾後，22個國家組成的阿拉伯國家聯盟2011年中止敘利亞的會員資格。

半島電視台（Al Jazeera）報導，包括法國、德國、希臘和賽普勒斯，歐洲各地今天有數以千計民眾走上街頭抗議土耳其在敘利亞的軍事行動。示威群眾憂心安卡拉此舉恐讓IS復興，也有人批評土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）以及川普自敘利亞撤離美軍的決定。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天在出訪沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國之前對阿拉伯語媒體表示，在敘利亞境內「非法存在」的外國部隊應該離開。他並表示，若敘利亞政府作出決定，俄軍也會撤離。

他說：「倘若未來合法的敘利亞政府表示，他們不再需要俄軍，那麼這樣的訴求也適用於俄羅斯聯邦。」俄羅斯和伊朗是敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的靠山。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）今天提出，德黑蘭願意協助疏通敘利亞政府、敘利亞庫德族和土耳其展開談判，期使土、敘邊界安全。

查瑞夫提到要求大馬士革停止庇護庫德工人黨（PKK）的一項已經簽署21年的協議說：「土耳其和敘利亞的阿達納協議（Adana Agreement）仍然有效，可以成為達成安全保障的更好途徑。」他發推文說，伊朗可以幫助將敘利亞庫德族、敘利亞政府和土耳其湊在一塊，讓敘軍和土軍共同戍邊。

出兵進入第4天，土耳其國防部今天表示，已經掌控敘利亞東北部哈塞克省重要城鎮艾因角（Ras al-Ayn）。這是安卡拉出兵鎖定的兩座敘利亞邊城之一。不過SDF 否認這項說法。

土耳其軍方並表示，9日發起軍事行動以來，已經「解放」SDF掌控的14個村落、「清除」459名恐怖分子。但庫德族民兵表示，有29名戰士犧牲。雙方說法兜不攏。

土耳其軍方指出，土軍有3名軍人陣亡，另有3人受傷。

(中央社)