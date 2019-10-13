今天是國慶4天連假的最後一天。高工局指出，國道上午暫停收費延長10點、國5蘇澳-頭城北向路段，下午2點到晚上9點將實施高乘載管制，因此提醒用路人早上就出發，免塞車又可省錢。此外，今天國道會出現9大地雷路段，國5頭城-坪林北向塞最久，預估從10點塞到下午5點，長達7小時。
高工局說，今天預測國道雙向交通量為103百萬車公里，北上交通就佔了58百萬車公里。今天的「9大地雷路段」包括：
●國1 北向
下午3時~下午6時 西螺-埔鹽系統、台中-台中系統
下午4時~下午6時 新竹系統-竹北
●國3北向
下午4時~下午6時 龍潭-三鶯、竹南-西濱、竹山-南投、霧峰系統-霧峰
●國5北向
上午10時~下午5時 頭城-坪林
●國6西向
下午4時~下午6時 舊正-霧峰系統
高工局說，今天的國道疏運措施有：到上午10點為止都暫停收費，之後採單一費率，無每日20公里優惠里程；國1虎尾、埔鹽系統北向入口匝道封閉、國3竹南北向入口匝道封閉；全天開放路肩行駛。
(中時電子報)
#國道
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