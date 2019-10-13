哈吉貝癱瘓東京後往東北撲 至少4死106傷17失蹤 08:422019/10/13 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 數十年來侵襲日本的最強烈颱風哈吉貝，挾帶的狂風暴雨癱瘓首都東京後，今天清晨繼續朝東北方向移動，截至目前已造成至少4人死亡和106人受傷，另有17人失蹤。 日本放送協會（NHK）報導，綜合各地支局統計，截至清晨7時（台灣時間6時），受颱風哈吉貝影響，神奈川縣、群馬縣、千葉縣共有4人死亡，福島和長野等7縣共有17人失蹤，27個府及縣總共有106人受傷。 東京電力公司轄下的首都圈和靜岡縣等截至清晨7時，總共約27萬1400戶停電，東京電力正極力展開搶修作業。 (中央社) #東京 #失蹤 #清晨 #哈吉 #東京電力 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 農民發大財！川普：貿易協議史上最棒 只有一問題 - 國際 華為鴻蒙何時追上蘋果？任正非給時間表了 - 國際 風向變了？NBA深圳賽近滿座 愛國球迷反被搜 - 國際 表面工夫？初步貿易協議缺一關鍵 恐淪門面 - 國際 美中達初步貿易協議 川普贏面子北京贏裡子 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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