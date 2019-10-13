數十年來侵襲日本的最強烈颱風哈吉貝，挾帶的狂風暴雨癱瘓首都東京後，今天清晨繼續朝東北方向移動，截至目前已造成至少4人死亡和106人受傷，另有17人失蹤。

日本放送協會（NHK）報導，綜合各地支局統計，截至清晨7時（台灣時間6時），受颱風哈吉貝影響，神奈川縣、群馬縣、千葉縣共有4人死亡，福島和長野等7縣共有17人失蹤，27個府及縣總共有106人受傷。

東京電力公司轄下的首都圈和靜岡縣等截至清晨7時，總共約27萬1400戶停電，東京電力正極力展開搶修作業。

(中央社)