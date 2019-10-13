NBA》一眉哥沒詐傷 或將休兵1個月

跟「小皇帝」詹姆斯一樣只打NBA深圳賽首節的「一眉哥」安東尼戴維斯，看起來傷勢確實比想像中嚴重，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，一眉哥預計是右手拇指一級扭傷，幸好並未傷到韌帶，卻可能傷停1個月時間。

安東尼戴維斯在深圳賽首節扭傷右手拇指，雖然隨即冰敷，卻咬牙打完首節，才進入休息室治療，宣告剩餘比賽不再上場，詹姆斯也乾脆從次節開始沒打，反正這次大陸賽期間，NBA皆以火箭總管莫瑞事件為由，取消所有採訪行程。

查拉尼亞爆料，安東尼戴維斯將在14日返美之後，接受核磁共振(MRI)檢查，才能真正確定需要傷停多久時間，湖人下場熱身賽將於15日主場再次遭遇勇士，一眉哥上場機會應該不高，甚至有可能休兵1個月，宣告錯過新球季開打。

安東尼戴維斯生涯傷痛歷史驚人，幾乎全身都發生過大大小小的傷勢，這也是他今年夏天跳槽湖人之後的最大隱憂，如今隨著右手拇指傷勢未定，一眉哥效力湖人的第1個球季還沒開打，就有可能因傷缺席一段時間，湖人不小心都不行！

(中時電子報)