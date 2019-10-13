彩券經銷商陳柏豪不僅患智能不足、癲癬症，還在一場意外手受傷、無法搬重物；高中畢業後，陳柏豪想分擔家計，靠就業服務站媒合或哥哥介紹到法商量販店工作，不是薪水不合期待，就是遭量販店解聘，工作屢遭挫折、人生跌落谷底；幸好天公疼憨人，5年前抽到電腦型經銷商資格，靠著「微笑行銷」博取附近婆婆媽媽喜愛，現在最大心願是經濟獨立、翻轉人生。

陳柏豪經營之初，費盡心思找到市場附近的店面，業績卻不盡理想，電腦型彩券有時連40萬元都達不到，經營過程也屢遭欺負，有客人以假鈔欺騙來買彩券，還有客人在賓果遊戲開獎前最後幾秒口頭下單，陳柏豪來不及打單，沒想到客人簽注號碼湊巧開出，竟然要陳柏豪賠8萬元的彩金，也有客人沒中獎、敲玻璃、砸電視，種種不順遂讓陳柏豪相當灰心。

台彩北區業代郭力榕表示，雖然陳柏豪學習、吸收能力比較慢，但他幾乎全年無休，只有經銷商訓練課程以及掃墓才店休，每天顧店超過10個小時的認真精神，讓郭力榕為之動容、決定介入輔導，他不厭其煩親自示範話術及銷售口訣，期望陳柏豪的業績能有改善。

首先，郭力榕建議，先將彩券行環境整理乾淨，其次，頭獎上看金額的美女人形立牌擺在店外明顯處，刮刮樂海報以及中獎英雄榜，都要張貼整齊，為避免賓果口頭下單不及再次重演，特別在明顯處張貼「賓果口述不接單」字眼；郭力榕強調，「微笑是最好銷售技巧」，親和力加上銷售話術，陳柏豪在短短近4個月，電腦型業績就成長20％，刮刮樂也明顯成長。

陳柏豪母親表示，剛開始經營彩券業績不盡理想，幸好房東很幫忙，不僅2度降房租，他也將店面分租給水果行當倉庫等，有效降低房租壓力；陳媽媽說，郭力榕細心輔導下，彩券行業績明顯進步，看到孩子自給自足、經濟獨立，是最大的安慰；陳柏豪對於郭力榕的教導，他說：「謹記在心，要繼續加油」。

(中時 )