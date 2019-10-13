趙姓男子專挑小黃運將行騙，藉口沒百元鈔票，請運將換錢或借錢、借手機，佯稱事後會連同車資付清，結果騙走數千元現金及手機落跑，還未付車資坐「霸王車」，檢警查出6名司機受騙，損失現金、車資、手機估計逾8萬元，台北地院依詐欺、 竊盜罪判趙徒刑1年，得易科罰金36萬元，可上訴。

判決指出，趙男年初甫因竊盜案假釋出獄，卻自3月3日至30日，6度在台北地檢署門口、總統府後門等地叫小黃搭遠程至台北、桃園，每趟車資都逾數千元。

趙抵達目的地後，藉口沒有百元鈔票，請運將去換錢、或向運將借錢1、2000元現金、借手機聯絡友人付錢，宣稱連同3、4000元車資一起付清，結果拿了數千元現金及手機後落跑，運將始知被騙，不但損失現金、手機，還被坐「霸王車」騙取數千元車資，趙還趁機偷走1名運將背包，竊取裡面現金、平板電腦及手機。

此外，趙男另於5月在台北市立圖書館民生分館，趁陳姓女子離座之際，偷走她放在桌上IPHONE手機及財物。6名被害運將及陳女報警後，警方依監視器畫面逮獲趙男。台北地院依6個詐欺取財罪、2個竊盜罪判趙徒刑1年，可易科罰金。

(中時 )