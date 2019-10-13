對抗伊朗威脅 美國「林肯」號航母戰鬥群阿拉伯海演習

為了回應伊朗的敵對行為與可能威脅，美軍從5月起，就不斷向中東增兵。如今已出動航母戰鬥群、轟炸機、戰機、兩棲突擊艦、飛彈防禦連，還有地面部隊等威懾德黑蘭。

據《商業內幕》（Business Insider）網12日報導，五角大廈宣佈，從5月增兵中東至今已達1.4萬人。就在一連串油輪攻擊事件，還有據稱為伊朗主使的挑釁行為後，五角大廈相繼部署了「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母戰鬥群、轟炸機特遣隊到美軍中央司令部（U.S. Central Command），以加強戰力。

而隨著美國堅稱伊朗幕後導演的沙國煉油廠攻擊爆炸事件後，五角大廈9月又動員了1支「愛國者」飛彈（Patriot）砲兵連、4套「哨兵雷達」（Sentinel radar）系統，還有約200名支援部隊到沙烏地。

由於波灣緊張情勢升高，美國9月增兵3,000。而五角大廈10月11日又宣佈，派了兩支戰機中隊、1支空軍遠征聯隊、兩支愛國者飛彈砲兵連，以及1支「薩德」（THAAD）飛彈砲兵連到當地。

五角大廈在聲明中說，美方不想和伊朗政權衝突，但會在當地保持強大的戰力，隨時準備因應任何危機，並捍衛在當地的美軍和利益，美軍目前動員的有：

「林肯」號航母

艦上的第7艦載機聯隊（Carrier Air Wing Seven）包括：F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornets）戰機、EA-18G「咆哮者」（Growler）電子作戰機、E-2「鷹眼」（Hawkeye）全天候空中預警機，還有來自多支戰機中隊，能執行各式戰鬥任務的戰機輪值。

「雷伊泰灣」號飛彈巡洋艦在實彈演習中發射「標準2型」（SM-2）防空飛彈

「雷伊泰灣」號（USS Leyte Gulf，CG-55）飛彈巡洋艦

這款提康德羅加級（Ticonderoga-class）重武裝巡洋艦有122具垂直發射單元，能發射從「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，面對空飛彈到反潛戰火箭等各式武器。

4艘阿利伯克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦：

「班布里吉」號（USS Bainbridge ，DDG-96）、「尼采」號（USS Nitze，DDG-94），「梅森」號（USS Mason ，DDG-87）與「岡薩雷斯」號（USS Gonzalez ，DDG-66）。

這些阿利伯克級驅逐艦和較大的巡洋艦一樣，也具有多重用途，裝備了90－96具垂直發射單元，具備防空與攻陸能力。

B-52轟炸機

這款高空亞音速轟炸機能搭載核武和傳統武器，載彈量可達7萬磅（3.2萬公斤），能執行戰略攻擊、空中密接支援、空中阻絕，進攻型制空（Offensive Counter Air）與海上作戰等各式任務。

F-35戰機首赴中東

F-15C，F-22與F-35戰機

雖然五角大廈並未特別說明，究竟在中東部署了哪些戰機，但F-15C，F-22與F-35執行任務的範圍涵蓋了美軍中央司令部的責任區，甚至公開進行威懾飛行。

「阿靈頓」號（USS Arlington, LPD 24）兩棲船塢登陸艦

這款聖安東尼奧級（San Antonio class）兩棲船塢運輸艦能載運海軍陸戰隊員、兩棲突擊艦，傳統登陸艇與旋翼飛機，以支援兩棲突擊、特種作戰，或是遠征作戰任務。

「愛國者」（Patriot）飛彈與「薩德」（THAAD）飛彈系統

「愛國者」為美軍中高空長程全天候防空系統，經多次升級，能除掉某些充滿威脅性的戰術彈道飛彈，巡弋飛彈和先進戰機。

而「薩德」為採用動能攔截短程與中程彈道飛彈的末端防禦系統，旨在攔截飛毛腿飛彈及同類的戰術彈道飛彈。

(中時電子報)