美陸貿易戰雙方打打談談將近一年多，11日終於達成初步協議，大陸同意加倍購買美農產品，換取美方暫緩原訂15日對陸進口商品增稅，不但讓川普對農民有所交代，也可從彈劾風波中喘口氣。不過專家表示，這項初步協議缺乏落實機制，恐淪為片面和表面化。

綜合外電報導，在初步貿易協議中，華府和北京達成涵蓋加碼農產品採購、智慧財產保障、金融服務和匯率在內相關議題達成初步協議，而北京同意採購400億至500億美元農產品，換取華府擱置原訂15日起對2500億美元陸商品加徵的關稅稅率從25%調高到30%的計畫。官員表示，隨著談判進行，原定另一波於12月15日要做的稅率上調，也可能取消。

協議中最引人注目中的，莫過於大陸加倍購買農產品，和2017年貿易戰爆發前不到200億美元的金額相比，幾乎增加一倍以上，這意味日後美國幾乎1/3的農產品都會出口到大陸市場。川普甚至得意在推特上表示：這份協議「是為了我們偉大的愛國農民史上最大的協議。事實上有個問題，能生產如此龐大數量的農產品嗎？我們農民會解決的，謝謝你，中國！」

The deal I just made with China is, by far, the greatest and biggest deal ever made for our Great Patriot Farmers in the history of our Country. In fact, there is a question as to whether or not this much product can be produced? Our farmers will figure it out. Thank you China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019

不過據美聯社報導，部分觀察家表示，這項初步協議仍令人失望。牛津經濟公司（Oxford Economics）分析師達科（Greg Daco）稱這只是「微不足道的握手協議」。他在分析報告中指出，初步協議固然是為替之後更廣泛的協議鋪路，但在慶祝的背後，這不過是一項缺乏落實機制、淪為片面和表面化的協議，「對企業而言，這僅代表傷害減少，而不是更多的確定性」。

川普表示，可能會花上5週時間完成第一階段，將協議付諸文字，當中將包括匯率操縱等重要議題，他希望可以在11月中旬出席在智利所舉行的亞太經合會（APEC）峰會時，和大陸領導人習近平平簽署協議。

此外，補貼國有企業與強制技術轉移等被視為美中貿易談判最大障礙，也是中方5月撕毀協議草案的關鍵，未出現在初步貿易協議中。華爾街日報分析，由於北京一直想分階段和美國談判，美陸達成首階段貿易協議可能有利於北京。華府將重大結構性議題磋商往後拖，離逼迫大陸改革經濟的初始目標甚遠，川普也未能達成如先前一再強調的「只要全面性協議，不要部分協議」。

(中時電子報)