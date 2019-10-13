倫敦政經學院（LSE）日前發聲明背書蔡英文的法學博士學位，而當年圖書館也確實有收到蔡的博士論文。但在背書事件後，網友也整理出許多學者近期的回應，要揪出蔡英文論文的盲點。

網友monopoliest整理了現在仍持續追蹤蔡英文論文事件的學者群。並指出，現在的戰線大概主要有三條。

原PO稱，第一條戰線是，LSE這仍然不是真正的聲明（彭文正說法）。

質疑論文者的說法是，這是政府所資助在LSE成立的「台灣研究室」透過LSE公關室，所發出的聲明，並未經過校方管理學位的單位或者更高的校長室來證實，沒有任何官方的人在上面署名，所以最後會找不到人負責，只是一份公關稿而已。這條戰線的發展，朝向英國的法律體系，質疑方表示要去英國控告，但目前仍在和律師討論的程度。

第二條戰線則是自我抄襲的問題（童文薰）。

這條戰線有兩種解釋，首先如果這是真的博士論文，那蔡英文其實是把博士論文拆成了八篇，去投稿她在台灣的升等論文、國家研究計畫等等；次要的解釋則是以這根本不是博士論文為前提，也就是只是把自己提交失敗的東西徹底廢物利用。這條戰主軸是違反教育部的規定，但是還沒有人真的比對當年教育部對於教授論文升等的規定。

第三條戰線，則是國家圖書館收藏蔡英文論文方式的合法性問題(呂秀蓮等人)。

簡單來說就是質疑國家圖書館不符合學位授予法等法律規定，無權以博士論文的等級收錄蔡英文自己提供的論文（應該由學校方提交）、並蓋上國家圖書館的鋼印（論文應該蓋學校的鋼印），有公務人員違法瀆職的嫌疑。這條戰線據說已經進入監委調查的程序了。

相關資訊經網友彙整，在批踢踢論壇引起討論。網友紛紛表達看法，「小英慘了」、「童抓論文自我抄襲，到對論文內容挑戰，約兩週。能跳出來護航打臉童的學者竟沒半個，看來打中要害可能不小」、「自我抄襲的學術倫理問題，期待當時審過論文的劉鐵錚回應，是否有發現，認為有沒有問題」、「目前看來比較實際的打點是第二條」。

(中時電子報)