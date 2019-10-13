倫敦政經學院（LSE）日前發聲明背書蔡英文的法學博士學位，但被總統蔡英文提告的節目主持人彭文正跟旅美學者林環牆等人仍持續對蔡學位提出質疑。包含LSE發的「官方聲明」都被質疑只是放在官網的「外部新聞連結」，而未放正學校正式發出的新聞區，網友也製圖列出兩者的不同。

主持人彭文正昨在《政經關不了》質疑，9日LSE發的那封「聲明」，真的是LSE發的？懷疑它只是巧妙利用LSE的網站，去轉貼了一個所謂的「外部新聞連結」，讓大家誤以為是在LSE網站找到的東西，他認為主導偷天換日的背後，就是倫敦大學政經學院的台灣研究計畫室。

網友也認為所謂的LSE校方的官方「聲明」中，有許多可疑之處。「台灣的真相」粉絲頁製圖比較，有關蔡英文的聲明被放在In the Press(外界新聞)，而非校內的News Release(新聞發布)，且In the Press(外界新聞)的則數只有4則，除了與蔡英文相關的這條外，其他三條都已經發布很久，至少也是2017年的新聞了。而校內的News Release(新聞發布)數量，則有322則。

再者，有關蔡英文的這則「聲明」沒有落款，也未清楚表明寫出此一聲明文字的人、單位或辦公室。而其他放在In the Press(外界新聞)3則新聞，都有註明新聞出處。

對於LSE的聲明，總統蔡英文9日在FB也轉發並表示「我的母校英國倫敦政經學院（LSE），在很多人的關心下，對我的博士學位與論文，正式發出聲明。從LSE的這份聲明中，很清楚地說明我的博士學位是真的，當初也有繳交博士論文到圖書館。」

(中時電子報)