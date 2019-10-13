本周事業運前三名:
1.羊
工作:本周運勢翻升，好運不斷，為第一名。驛馬星動的一周，出差工作有遠方貴人提拔，要珍惜難得的機會。
1.牛
工作:本周運勢突然翻升，同為第一名。緊急的業務案子到來，還好你有多年的專業經驗，循序漸落處理得當，得到應有的結果。
2.狗
工作:本周運勢興旺，為第二名。今年工作的態度是多學多做，任勞任怨，到了年底，人品成績同時爆發，成績斐然。
3.蛇
工作:本周運勢小幅上漲，為第三名，職場工作順心，讓你工作充滿幹勁，與同事交流靈感湧現，期望有新的突破。
3.馬
工作:本周運勢甩開上周的委屈，逆勢向上，同為第三名。重新整理人際關係，重新刪減不必要的人，精準業務的方向。
本周財運前三名:
1.狗
財運:本周財運勢興旺，貴人幫忙，工作賣力，正財相對增加不少。口碑加上專業技術，可以說是順風順水。
2.牛
財運:本周財運突然到來，對你而言驚喜萬分，偏財運特別旺，金錢來的急，也要注意是否能把錢留得住。
3.羊
財運:本周財運不錯，出差帶來的驛馬財，證明了動者為財，雖然辛苦了一點，但是收穫令你開心，值得欣慰。
本周愛情運前三名:
1.牛
愛情:本周單身者愛情運旺盛，在工作中遇到你欣賞的異性，沒想到她也對你情有獨鍾，兩人一拍即合。
2.蛇
愛情:本周愛情運有利單身女性，正交往的兩人，打開心扉用心去熟識對方才是重點，想要有美好的戀情，心地善良不計較是重點。
3.羊
愛情:愛情運與家庭運不錯的一周，與另一半二天輕旅行，難得的放鬆，吃吃美食，想想規劃未來老年生活都很愜意。
本周健康運前三名:
1.牛
健康:本周健康運不錯，一個月一次的爬山，是全家人的共同運動時間，以及下山後的泡湯，真是太舒服了。
2.雞
健康:本周健康運尚可。年輕人注意，勿把吃零食當成吃米飯，正餐不吃的減肥模式，並非是營養師所認同的。
3.龍
健康:本周健康運一般，比較容易勞累，精神不集中，表示長時間的睡眠不足，需要好好地睡飽一天才是。
(中時 )
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