法德兩國今天中止對土耳其軍售，並警告安卡拉當局，土國出兵敘利亞北部攻打庫德族戰士的舉動已威脅到歐洲安全。

土耳其9日不顧國際批評聲浪和制裁威脅，跨境攻打它視為恐怖分子的庫德族戰士。

法國國防部和外交部發布聯合聲明說，法國已全面中止出售「戰爭物資」給土耳其，避免物資被用於土國對敘國的攻勢。

數小時前，德國同樣中止對土軍售。根據德國「週日畫報」（Bild Am Sonntag），德國2018年出售價值2.43億歐元（約新台幣83.54億元）的武器給土耳其，幾乎達德武器出口的1/3。報導說，光是2019年頭4個月，土國就從德國取得價值1.84億歐元的武器，是德國最大軍火接收國。

土國出兵敘利亞招致多國譴責，芬蘭、挪威及荷蘭都已宣布停止對土軍售。

法國今天的聲明同時表示，歐洲聯盟外交事務委員會14日將在盧森堡開會，決定歐洲在土國出兵敘利亞一事上的一致性作法。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）告訴德國之聲（Deutsche Welle）廣播電台：「無論是誰採取哪些行動，無論是武器禁運還是其他任何舉措，都只會讓我們更強大。」

「即使我們的盟友支持恐怖組織，即使我們孤身奮鬥，即使遭受禁運，無論他們做出什麼舉措，我們這一仗打的都是恐怖組織。」他指的是庫德族人民保衛軍（YPG）。

安卡拉當局視YPG為「恐怖分子」，是30年來動亂抵抗土國政府的庫德族反叛分子的分支。然而，YPG是以庫德族為首的敘利亞民主力量（ Syrian Democratic Forces）主幹，是美國對抗激進組織伊斯蘭國（IS）地面部隊的重要夥伴。

(中央社)