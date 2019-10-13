總統蔡英文執政三年多來，許多政策引發民怨，也有許多人拿她的施政和前總統馬英九做比較。隨著2020大選將由國民黨派出的韓國瑜挑戰尋求連任的蔡英文，網友也將馬、蔡、韓三人分別用四字形容，引來許多網友高呼「超傳神」、「這比喻還蠻好笑的」。

網友ghghfftjack在PTT發文指出，馬英九就好比是個「安全駕駛」，但是他駕駛的目的跟你想要去的目的通常不一樣。蔡英文是「三寶駕駛」，沒事還會倒退嚕撞車，只是他姑且還是會去你要去的地方。他也形容，韓國瑜是「無照駕駛」，根本不知道他會開到哪邊去，且開車技術比三寶還恐怖。

對此，網友紛紛表達不同意見，並認為「超傳神」、「這比喻還蠻好笑的」、「蔡英文只會當讀稿機，以前會覺得說得很好，現在才發現她只是個魁儡」、「不是看自己多強，而是看對手是誰」、「沒有比較沒有傷害」、「柯算路上看到特定車種就按喇叭的那種」、「蔡是搭便車」。

(中時電子報)