In talking about how long it’ll take for the #Clippers to come together, Doc Rivers implied PG is out for at least the first 10 games - “I think it’s a little different because Paul George isn’t gonna be here for the first 10 [games], so that’s gonna be a little harder to do.” pic.twitter.com/XUScaCV5Nn — Tomer Azarly (@TomerAzarly) October 12, 2019

儘管快艇已成新球季爭冠熱門之一，他們的陣容卻恐怕必須等上一段時間才能完整，因為快艇總教練瑞弗斯13日練球時表示，「目前來說還有點困難，保羅喬治暫時還沒有具體的復出時間表，但他至少會缺席前10場新球季例行賽！」

保羅喬治今年夏天休兵期間動了肩膀手術，雖然最近他已經開始加入快艇練球行列，距離真正可以宣告傷癒復出，假如照著瑞弗斯的初步預估，喬治至少缺席新球季前10戰，那麼他最快要等到11月14日客場遭遇火箭才有辦法上場。

畢竟快艇會被評估奪冠大熱門，前提是保羅喬治、里歐納德兩大明星前鋒都能健康出賽，所以快艇很早就準備祭出例行賽輪休策略，希望仿效里歐納德上季待在暴龍作法，等到撐完漫長的82場例行賽，才讓兩大球星在季後賽全力拚戰。

只是快艇在熱身賽表現不如預期，目前1勝2敗，唯一勝利來自痛宰實力有段差距的上海大鯊魚，面對金塊和火箭，卻分別輸了20、13分，代表就算里歐納德、保羅喬治兩大球星歸隊，快艇還需一段陣痛期才有辦法真正找回爭冠氣勢。

(中時電子報)