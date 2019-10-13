儘管快艇已成新球季爭冠熱門之一，他們的陣容卻恐怕必須等上一段時間才能完整，因為快艇總教練瑞弗斯13日練球時表示，「目前來說還有點困難，保羅喬治暫時還沒有具體的復出時間表，但他至少會缺席前10場新球季例行賽！」
保羅喬治今年夏天休兵期間動了肩膀手術，雖然最近他已經開始加入快艇練球行列，距離真正可以宣告傷癒復出，假如照著瑞弗斯的初步預估，喬治至少缺席新球季前10戰，那麼他最快要等到11月14日客場遭遇火箭才有辦法上場。
畢竟快艇會被評估奪冠大熱門，前提是保羅喬治、里歐納德兩大明星前鋒都能健康出賽，所以快艇很早就準備祭出例行賽輪休策略，希望仿效里歐納德上季待在暴龍作法，等到撐完漫長的82場例行賽，才讓兩大球星在季後賽全力拚戰。
只是快艇在熱身賽表現不如預期，目前1勝2敗，唯一勝利來自痛宰實力有段差距的上海大鯊魚，面對金塊和火箭，卻分別輸了20、13分，代表就算里歐納德、保羅喬治兩大球星歸隊，快艇還需一段陣痛期才有辦法真正找回爭冠氣勢。
(中時電子報)
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