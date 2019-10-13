教育部國教署推動原住民族教育，委託中山大學辦理生物科學人才培訓計畫，高雄女中呂怡萱及陳孫芊瑜，以在地的紫膠蟲為研究對象，進行各種專業實驗分析，目前研究順利進行中，將提報108年度小論文及明年度的科展，讓各界看見原住民學生的實力。

「高級中等學校原住民族學生生物科學人才培訓計畫」由教育部國教署委託中山大學承辦，鼓勵對生物科學有興趣的高中生參加，培養科學興趣與獨立思考邏輯、探究實作及專題製作的能力。

呂怡萱及陳孫芊瑜對此具有高度熱忱，報名後由中山大學教授陳韻安及高雄女中生物科教師陳南瑛共同指導，今年5月開始執行研究計畫，預計年底完成並繳交期末報告。

研究團隊表示，呂怡萱及陳孫芊瑜的計畫前置作業，從搜集資料及題目發想，生活周遭尋找有興趣的題目，再和指導教授老師討論可行性，整個過程從開始到題目定案，兩位學生均主動思考、彙整，充分展現學習的自主性。

呂怡萱及陳孫芊瑜決定探討紫膠蟲。高雄市大樹區的龍眼樹林區就有紫膠蟲的蹤跡，兩人前往樹林採集後帶回實驗室，先進行生理構造觀察，再進一步探討紫膠蟲色素在植物上的生理和生物化學反應，並進行一系列有關玉米、綠豆的實驗，了解不同色素濃度對植物的影響、自由基清除能力及蒸散作用等，展現高度專業性。

呂怡萱及陳孫芊瑜的實驗順利進行中，預計今年底完成並繳交期末報告，並將報名108年度小論文及年底的原住民專題成果報告，也將參加109年度的科展，爭取更多獎項。

教育部國教署表示，這兩位同學從查找資料到實驗規劃及書面彙整、口頭報告，接受完整的科學訓練，相信這對未來的發展將有很大的幫助。未來教育部將持續提供資源，培育更多原住民人才。

(中時 )