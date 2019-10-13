「蛇姬」林采緹去年雙喜臨門，與男子團體「Under Lover」成員胡睿兒登記結婚後不久，於同年7月份生下兒子「夏天」，之後她積極瘦身，僅過去1年多，林采緹已恢復產前火辣身材，完全看不出已當媽，而她升格人妻與人母後，仍頻繁更新社群網站，跟粉絲分享生活點滴，昨po文透露赴新加坡參加婚禮，「託表哥的福難得全家可以一起出遊」，不免俗分享吃喜酒穿搭，「透視戰袍」讓人驚呆，直呼美炸天！

林采緹。(中時資料照片)

林采緹帶著全家赴新加坡參加表哥的婚禮，為了喜宴簡直拚了，從她貼出的現場照可以看出，她放下及胸直長髮，搭配珠寶長耳環，身上也慎重換上白色蕾絲長禮服，雖然是長袖，但一來剪裁非常貼身，再者材質透膚，透出白皙美膚與豐滿上圍，穿了高跟鞋的她，襯托腰身更加纖細，身材穠纖合度毫無贅肉，讓粉絲直呼當媽了腰線還這麼美，簡直不科學，甚至笑虧她是「新娘」。

(中時電子報)