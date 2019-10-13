今天是國慶連假最後一天，為加強旅運，高鐵公司將於今日下午與晚上加開2班各站均停的全車自由座北上列車，分別自左營站、台南站發車。此外，今日下午國道將出現北返車潮，其中國道5號預計將自10點塞到傍晚5點，目前國5已出現車潮，時速僅有40公里。

高鐵公司表示，若要搭乘加班車商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。列車資訊包括北上8816車次14：10自左營站發車，16：35抵達南港站；北上8826車次19：22自台南站發車，21：35抵達南港站。

(中時 )