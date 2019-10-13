國慶收假日 高鐵今再加開2班車 10:342019/10/13 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高鐵公司將於今日下午與晚上加開2班各站均停的全車自由座北上列車。（高鐵提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天是國慶連假最後一天，為加強旅運，高鐵公司將於今日下午與晚上加開2班各站均停的全車自由座北上列車，分別自左營站、台南站發車。此外，今日下午國道將出現北返車潮，其中國道5號預計將自10點塞到傍晚5點，目前國5已出現車潮，時速僅有40公里。 高鐵公司表示，若要搭乘加班車商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。列車資訊包括北上8816車次14：10自左營站發車，16：35抵達南港站；北上8826車次19：22自台南站發車，21：35抵達南港站。 (中時 ) #高鐵 #發車 #加班車 也許您會感興趣 推薦閱讀 北上9地雷路段注意！雙十連假國道不塞車攻略 07:002019/10/09 生活 3女將角逐 素人挑戰老將 04:102019/10/09 地方新聞 一根甘蔗倒著吃-上 04:102019/10/09 藝文副刊 迎國慶！高鐵今明各加開一班自由座列車 11:592019/10/09 生活 韓國瑜為火獅點睛 左營萬年季開幕 21:022019/10/10 生活 福建條條大路通高鐵 陸12省跟進 04:092019/10/11 話題觀察 國道北上今最塞 國道5號整天打結 04:102019/10/12 生活新聞 「幸福萬年‧古城結褵」高雄市民集團婚禮左營孔廟登場 18:522019/10/12 生活 返鄉車潮尚未湧現 國道台南段12日車流暢通 20:112019/10/12 生活 收假北返 高鐵加開2班全自由席列車 09:322019/10/13 生活 生活熱門新聞 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 哈吉貝襲日本...天空出現這畫面 日網友嚇壞：魔界降臨了 - 生活 周一起變天降溫 兩地區連雨6天 - 生活 高嘉瑜秀才藝這邊「走光」 網友暴動了 - 生活 最強颱襲日18死 新幹線車庫淹大水畫面曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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