台中市栽種的黑板樹因樹根隆起，不僅造成人行道地面凸起，導致多名長者跌倒受傷。（資料照片 張妍溱攝）

台灣被客訴最多的樹？國賠最多的樹種？大家可能猜到了！遍植全台灣的黑板樹，發出難聞惡臭又逢颱易倒，幾乎已成為全民公敵。立委沈智慧日前在國會質詢提到，黑板樹之患亂全台，呼籲教育部盡速「移除校園黑板樹」。去年更有民眾狂喊臭死了，他問可不可以告台中市？還有人稱，政治人物很愛種這樹，蓋一整排還沒卸任就有政績，黑板樹根本就是政治樹。

對於黑板樹之患，台中市府已有所警覺，建設局在檢討後決定全面停止栽種，原因在於黑板樹因生長太快速常會破壞路面或人行道，而開花期間所散發的氣味也時常遭市民投訴反映。

台中市府建設局指出，黑板樹原本因樹形美麗、生長快速而獲大量栽種為行道樹，台中市民更於民國77年票選它為市樹，並大量引進栽種，現在已經是台中市最普遍的行道樹種。由於數量繁多，已決定採逐年自然淘汰的方式降低黑板樹密度。

聯合報報導，為黑板樹之患亂全台，台中立委沈智慧日前向教育部提出質詢，建請在全國範圍內檢討並規畫「移除校園黑板樹」，她強調，所謂「移除」並不是將樹砍掉，而是移植，改種其他可以兼顧綠化、但較不會造成安全疑慮的樹種。

追溯黑板樹為何遍植全台，網友也曾在ptt熱議過，他們對黑板樹一面倒負評，「黑板樹除了臭，它的氣味還有刺激性會讓人過敏」、「黨國時代美學阿，懂？」、「原來是黑板樹，台北也種很多，味道有夠噁心的」、「每次颱風總是會掛掉一些，非常沒路用的樹」、「這樹又叫政治樹 因為長得快 樹又漂亮」。

(中時電子報)