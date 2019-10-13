男醫師追女病患追上家門？這劇情真的在大陸浙江中醫藥大學附屬第二醫院（浙中醫大二院）上演，而且女主角還是年僅16歲的女高中生！

一名16歲的女高中生近日常覺得噁心、想吐，10月8日下午被父親帶到浙中醫大二院就診。據大陸《杭州網》報導，消化內科年輕醫生倪思憶看診後，建議高中女抽血檢驗，半個小時後看檢驗報告。

檢驗報告出來，高中女血糖值高達40.1mmol／l，一般人餐後的正常值是7.8～11.1mmol／L，高中女數值達5倍，也是臨床危險值2倍多，很可能是酮症酸中毒（急性糖尿病），如果不緊急處理，隨時會有生命危險。”

但高中女沒看報告就離開醫院，而她留下的號碼竟是空號！倪思憶「救命如救火」，下班後衝到高中女留下的地址，當地是老舊社區，門鈴壞了，倪醫師按了8戶人家的門鈴，終於有熱心鄰居帶他找到那對父女。

「醫生追上門來，還是第一次碰到」，高中女的父親說，女兒愛喝奶茶，喝得多，廁所也跑得多，身材還有點胖，但他們也沒特別在意，此外，他自己和高中女外婆都有糖尿病。

(中時電子報)