鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森逐漸展現狀元應有身手！錫安威廉森最近兩場熱身賽合計攻下55分，投25中21，命中率6成4，在過去20年熱身賽中，只有1999年湖人「俠客」歐尼爾、2008年國王凱文馬丁與2015年國王蓋伊等人做到過。

錫安威廉森先在出戰公牛的熱身賽，交出投13中12、獨拿29分的驚人數據，接著遭遇爵士，又有投12中9、攻下26分表現，難得的是他在這場比賽對決上季年度防守球員戈貝爾，卻在6次面對戈貝爾防守，投4中3、貢獻9分。

「你必須尊重戈貝爾，他是兩屆年度最佳防守球員，所以我想在籃下取分，勢必打得更加強硬，」過去兩戰21次進球當中有20次在籃下得手的錫安威廉森說，「能跟這些好手對決，這是一種榮幸，我也學到不少東西，且享受比賽。」

「球哥」朗佐鮑爾也不禁公開稱讚這名表現如同野獸一樣的年輕隊友，「在我之前的職業生涯，從未看過有人可以像錫安威廉森最近兩場打出的效率和影響力，他能做到這些，我毫不意外，我也一直在告訴他，想要做什麼就去做吧！」

(中時電子報)