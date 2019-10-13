外傳政府將復設駐關島辦事處以強化太平洋經營，外交部表示，目前沒有評估結果，日後倘有具體決定，外交部將會對外宣布。

外交部發言人歐江安表示，有注意到媒體報導美國與臺灣共同舉辦「太平洋對話」擴大兩國合作，報導稱政府已經決定復設駐關島辦事處，進一步強化區域經營。

外交部指出，長期以來一向針對國際情勢變化或雙邊關係的發展評估設處或撤處的需求，對於是否在關島恢復設處一事，目前沒有評估結果，日後倘有具體決定，外交部將會對外宣布。

(工商 )