復設駐關島辦事處？外交部：目前沒有評估結果 10:222019/10/13 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外交部發言人歐江安(外交部提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外傳政府將復設駐關島辦事處以強化太平洋經營，外交部表示，目前沒有評估結果，日後倘有具體決定，外交部將會對外宣布。 外交部發言人歐江安表示，有注意到媒體報導美國與臺灣共同舉辦「太平洋對話」擴大兩國合作，報導稱政府已經決定復設駐關島辦事處，進一步強化區域經營。 外交部指出，長期以來一向針對國際情勢變化或雙邊關係的發展評估設處或撤處的需求，對於是否在關島恢復設處一事，目前沒有評估結果，日後倘有具體決定，外交部將會對外宣布。 (工商 ) #外交部 #評估 #關島 #報導 #結果 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚇破膽 工程師做日光浴下秒「天降血屍」 09:562019/10/09 社會 安倍賀電真假疑雲？外交部：它不是假的 13:172019/10/09 政治 輾壓！孫先生最新民調 蔡韓差距竟大成這樣 14:332019/10/09 政治 外交部：非官方賀電不是假的 04:092019/10/10 話題觀察 福島食品不能輸台 日議員如鯁在喉 01:182019/10/10 政治要聞 瞞不了天、過不了海的賀函 04:102019/10/10 時論廣場 4留美學生車禍 外交部：1人傷勢較重 09:382019/10/10 政治 女王發賀電邀喝茶 教授kuso：這肯定是真的！ 11:172019/10/10 生活 陸外交部：中國沒逼迫美企放棄價值觀 17:142019/10/10 財經 中美貿易談判 陸外交部：希望取得積極進展 17:312019/10/11 兩岸 政治熱門新聞 李佳芬彰化小造勢空拍畫面曝光 網友全看傻眼！ - 政治 小英終於出手！竟對彭P連開4槍？網友曝內情... - 政治 韓國瑜高雄鳳山民調 網看完大喊：穩了！ - 政治 蔡論文竟有3大未曝光黑幕？網大驚：慘了！ - 政治 「今日香港，明日台灣」？網路投票結果讓小英臉綠了... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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