國慶連假第4天北部路段北上路況預報圖。（高公局提供）

今天是國慶連假收假日，交通部高公局表示，下午將出現北返車潮，共有九大壅塞地雷路段，包括國1北向西螺至埔鹽系統、台中至台中系統、新竹系統至竹北、國3北向龍潭至三鶯、竹南至西濱、竹山至南投、霧峰系統至霧峰、國5北向頭城至坪林及國6西向舊正至霧峰系統路段。目前國5頭城往坪林路段已塞車，時速不到40公里。

高公局表示，預計今日國道交通量為103百萬車公里(為平日87百萬車公里的1.2倍)，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日的1.3倍，下午就會陸續出現北返車潮。另下午2點到9點國5將實施北向高乘載管制。

高公局表示建議，北向用路人儘量於上午時段出發或改道行駛，針對長途部分，建議民眾多利用台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台 61 替代國 1 國 3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

(中時 )