51歲林姓男子將24面國旗的旗桿折斷並插入水溝中。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

51歲林姓男子將24面國旗的旗桿折斷並插入水溝中。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

51歲林姓男子將24面國旗的旗桿折斷並插入水溝中。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

本月10日剛慶祝完國慶，新北市新店警分局12日就獲報，新店區碧潭大橋往安康方向，右側橋邊的24面國旗的旗桿遭折斷，全部被插入水溝中，警方擴大調閱監視器，12日深夜約談51歲林姓男子到案說明，他辯稱因酒醉、自我控制力差，警訊後仍依法辦理。

警方表示，橋上國旗為新店區公所民政課委外承包廠商負責懸掛，已通知區公所人員至頂城派出所製作筆錄。新店區公所則表示，相當訝異竟然有民眾會破壞國旗，已緊急通知外包廠商，盡速將受損的國旗復原。

民眾12日清晨6時許行經新店區碧潭大橋往安康方向，發現橋面上整排國旗旗桿都遭折斷，甚至被人惡意插入橋上的水溝中，民眾將照片上傳到臉書社團，立即引起網友們關注。

警方獲報到場清查發現，24面國旗都未被破壞，但旗桿均斷裂，研判是人為故意毀損。12日深夜鎖定林嫌並約談到案，他坦承因酒醉、自我控制力差，並沒有侮辱國旗的意思。警訊後依毀損公物罪函送地檢署偵辦。

新店區碧潭大橋國旗遭折斷

(中時 )