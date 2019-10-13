本月10日剛慶祝完國慶，新北市新店警分局12日就獲報，新店區碧潭大橋往安康方向，右側橋邊的24面國旗的旗桿遭折斷，全部被插入水溝中，警方擴大調閱監視器，12日深夜約談51歲林姓男子到案說明，他辯稱因酒醉、自我控制力差，警訊後仍依法辦理。
警方表示，橋上國旗為新店區公所民政課委外承包廠商負責懸掛，已通知區公所人員至頂城派出所製作筆錄。新店區公所則表示，相當訝異竟然有民眾會破壞國旗，已緊急通知外包廠商，盡速將受損的國旗復原。
民眾12日清晨6時許行經新店區碧潭大橋往安康方向，發現橋面上整排國旗旗桿都遭折斷，甚至被人惡意插入橋上的水溝中，民眾將照片上傳到臉書社團，立即引起網友們關注。
警方獲報到場清查發現，24面國旗都未被破壞，但旗桿均斷裂，研判是人為故意毀損。12日深夜鎖定林嫌並約談到案，他坦承因酒醉、自我控制力差，並沒有侮辱國旗的意思。警訊後依毀損公物罪函送地檢署偵辦。
(中時 )
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