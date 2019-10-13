海巡署中部分屬第三岸巡隊，昨日下午於通霄精鹽廠後方沙灘，發現1隻死亡鯨豚。（第三岸巡隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

海巡人員以黑袋包覆死亡鯨豚，合力抬至安檢所安置。（第三岸巡隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

生態悲歌！海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所，12日下午5時許，在通霄精鹽廠後方沙灘，發現1隻死亡鯨豚，該鯨豚經確認為江豚，屍體脫皮，帶有些許腐爛，海巡人員先將牠安置於安檢所，今日上午由中華鯨豚協會人員帶回，作後續學術研究。

白沙屯安檢所指出，小隊長張卡其等4名海巡人員，昨日下午5時許，前往通霄精鹽廠後方沙灘，實施灘岸巡查時，在岸際發現1隻死亡鯨豚，經測量長約120公分、寬約40公分，鯨豚屍體已明顯死亡，且有些許腐爛。

海巡人員經聯繫中華鯨豚協會，確認該鯨豚品種為江豚，為防止江豚於漲潮時，遭潮水帶離或遭野狗啃食，旋即合力將牠以黑袋包覆，抬至安檢所暫時安置，並於今日上午9時許，由中華鯨豚協會人員至安檢所內，將死亡江豚帶回冰存，以利後續實施學術研究。

第三岸巡隊表示，保護保育類動物是每個人的責任，為了給予後代子孫更豐富的自然資源，不應濫補濫殺保育類動物外，更應積極愛護生存環境。若民眾有發現鯨豚擱淺及需要救援情形，請立即撥打118免費服務專線，海巡署將於第一時間，全力前往搶救。

(中時 )