國片《樂園》昨晚（12日）搶先在高雄電影節首映，主角王識賢、原騰和陳澤耀出席映後座談，電影改編真實故事，描述曾為菸毒犯的更生人，開設農場讓染毒的青少年遠離毒品，王識賢和陳澤耀表示第一次看完全片，心情非常複雜，也有些沉重。王識賢表示：「非常敬佩角色原型的許師兄，雖然人生跌宕，但不讓年輕人誤入毒途的大願令人感動，真是不折不扣的真漢子」。

飾演華哥的王識賢，跳脫過往大哥的角色，演出幫助青少年戒毒的農場主人，進入角色的過程中，王識賢一直提醒自己銳氣不要那麼重，華哥的角色無時無刻不被檢視，不光是《樂園》中的「小老鼠」，當他踏入山下踏入社會，大眾也用異樣眼光看他，更生人要重新進入社會，真的很不容易。

《樂園》演員陳澤耀（左起）、王識賢、原騰出席放映座談。（高雄電影節提供）

片中一場草莓棚著火的戲，3人紛紛表示那場戲真的十分驚險，當天劇組在地上灑了一些油，但是下過雨後，油卻到處流動，以至於真的燒了起來，讓他們嚇了大跳，但仍很敬業地演完全場，原騰笑說原本設定跑在他後面的兩位演員，突然跑超快、直接越過他，甚至真的連髒話都罵出口了。

《樂園》演員陳澤耀（左起）、王識賢、原騰出席放映座談。（高雄電影節提供）

片中飾演戒毒少年的原騰，以本片入圍金馬獎最佳新演員獎，原騰透露：「為了進入角色，開拍之前就進到農場生活，每天就是吃飯、唸經、做農事。也因此認識了很多更生人、包括農場的主人許大哥」。而在接觸過農場的孩子後，原騰就把這些素材內化，大瘦7公斤、不睡覺、一天只吃一餐，開始維持這個狀態。導致每天的脾氣都非常暴躁，也非常容易恍神。

陳澤耀表示當初接觸向日有機農場的朋友，「寫了很多角色日記讓自己進入狀態，到後面也感受到性格愈來愈壞，很多與原騰的對手戲，真的想要弄死他」，兩人的動作戲常常打到全身瘀青、傷口，片末一場打鬥戲，原騰還真的拿煙灰缸往他的頭敲下去，陳澤耀笑說：「沒想到美術組的道具這麼硬！差點腦震盪了」。《樂園》將於11月8日全台上映。

(中時 )