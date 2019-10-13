林飛帆(民進黨提供

為力挺蔡英文總統連任，美南後援會於台灣時間10月12日凌晨三點，在休士頓台灣人活動中心成立。民進黨副秘書長林飛帆則在造勢大會中表示，民進黨的團結不是問題，呼籲美南的台灣鄉親一定要回來投票，尤其強調不只總統要連任，更需要過半的國會。

本場造勢會約有300位台灣鄉親從美南各地飛往休士頓參與，會中並有來自休士頓、達拉斯跟大學城的代表致詞，強調團結勝選。本次活動是民進黨海外造勢的第一場，林飛帆也緊接著前往洛杉磯跟多倫多，繼續這趟「團結台灣」之旅。

林飛帆在本場造勢會以民進黨最新通過的決議文〈社會同行 世代共贏〉作為演講主題。他首先代表蔡總統跟卓主席跟現場鄉親問候。他強調，蔡英文總統在過去3年多勇敢的進行改革轉型，像是年金改革、轉型正義、能源轉型和婚姻平權，而這些轉型不僅強化台灣體質，更加強台灣和世界的連結。

林飛帆向現場鄉親解釋婚姻平權的立法。他感謝海外的鄉親一直用各種方式幫台灣打拼，並且一直支持民進黨33年來的成長，「這些目的都是為了成就民主的台灣和更平等的社會」。

他說，今年的5月，民進黨政府通過了立法，讓台灣成為亞洲第一個婚姻平權的國家。這是我們在民主之上追求進步的具體表現。他瞭解不同世代的生命經驗差異使得大家對於改革跟轉型會有不同的看法。民進黨在今年9月28日〈社會同行 世代共贏〉決議文，正是要向社會說明民進黨面對差異尋求社會各階層攜手同行的決心。

他說明，這篇決議文有幾項重點，一是明確拒絕一國兩制，二是堅持轉型，並強化政府和民間合作的模式，也必須完善的保護在轉型政策中的弱勢者。同時，民進黨要以台灣民主轉型的經驗，讓台灣成為世界的台灣、太平洋的台灣，獲得現場鄉親熱烈鼓掌回應。

林飛帆強調，轉型過程就是強化台灣的過程，這個過程必須社會不同階層一起往前走，不同世代一起合作走向共贏。

林飛帆說，這趟旅程，由他走前半段，賴前院長完成後半段。「鄉親所關心的民進黨的團結，不是問題」！他呼籲鄉親一定要回來投票，並說明，因應中國的威脅，國際情勢的變動，以及台灣社會的轉型，我們要有一個冷靜理性面對局勢的總統，也要有一個民主多數你都守住改革成果的國會，更要有團結的社會做後盾。

他懇請海外鄉親，不僅要幫蔡總統連任，更要支持立委選舉，讓民進黨在國會繼續當多數黨，要不然過去三年多的努力，恐怕都會倒轉。

何博文特別舉例年金改革，支持者有人認為太溫和要砍比較多，也有人認為應該要連任後才做，認為這是施政的兩難，但我們做的年金改革連國民黨都有人私下稱讚，是一個指標性的改革。

僑界則紛紛表達除了要回來投票，也希望大家能判別訊息真偽，莫讓假訊息、假新聞左右投票的選擇，影響未來四年的命運。

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