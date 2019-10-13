蔡英文總統的博士論文爭議，並未隨著母校LSE背書而落幕，追蹤論文最有毅力、也被視為揪出論文案有不單純內情的著名學者之一的前政論節目主持人彭文正，有網友就表示，小英出手4次為什麼沒辦法把彭文正一槍斃命？並解釋原因。

網友Borges在批踢踢政黑版發文，「不要說小英懶得理彭文正，6月之後小英至少大動作開了四槍，結果四槍通通沒辦法把彭文正一槍斃命...」。

小英第一槍:7/19 教育部高教司司長朱俊彰記者會。【首次揭露資料】：LSE黑皮論文封面、副教授升等資料(大多被塗黑)、升等論文

該網友【評價】

非常失敗的第一槍，根本提油救火，LSE黑皮論文想用封面唬人，結果現在也沒人敢說這本是真.論文。升等論文被抓在1983就自稱博士(蔡1984才畢業)，其他升等資料想解密要到2049...。

小英第二槍:9/4 總統府記者會控告賀德芬/林環牆(後追加彭文正)。【首次揭露資料】：1984畢業證書影本、LSE學籍卡、口試通過通知書。

該網友【評價】

1984證書首次出現是非常有力的回擊，外加一些重要的LSE文件，更證明了蔡在LSE有相當影響力，但這槍有兩個很大的瑕疵。A.直接告人。前三個你就告，那後面質疑的呂秀蓮/周錫瑋/蔡璧如等等等為什麼不告？B.LSE明明可以提供相當多的資料，卻為何偏偏拿不出一本真．論文？

小英第三槍:9/23 總統府記者會宣布論文草稿公開。【首次揭露資料】：論文草稿、2010畢業證書影本、指導教授姓名、博士班升等通知等更多LSE相關書面資料。

該網友【評價】

公開論文(雖然是草稿)值得肯定 事實證明真正會去讀的民眾不多，至少可以有效回擊林環牆/徐永泰等學者直接對論文的攻擊，但有保存草稿、卻沒有保存完稿令人匪夷所思(草稿的註釋編碼和頁碼都是錯的)，後來蔡莫名其妙的「賜死」康乃爾老師Barcelo繼續火上加油

小英第四槍:10/9 LSE公開挺蔡英文學歷。【首次揭露資料】無。

該網友【評價】

這是第一次在論文不見後LSE公開挺小英學歷，小英也在第一時間在FB分享、並希望英粉協助廣為轉發。但LSE這次公開力挺、卻不具名且沒有提供任何有力新證據(LSE應該滿手證據吧？)

網友最後總結認為，小英連開四槍打不死一個youtuber，童文薰對這件的評價很中肯:若蔡沒有（真．論文），那蔡可以下台了，若蔡有真．論文卻處理得這麼爛，也可以下台了。

(中時電子報)