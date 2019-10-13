頻頻發生水果攤商亂喊價影響形象，風波尚未平息的士林觀光夜市昨天又惹出撈魚遊戲攤商坑殺遊客，甚至亮刀恐嚇糾紛，讓夜市形象再度大傷。

士林夜市撈魚攤工讀生亮出長刀恐嚇澳洲遊客。(士林分局提供/戴志揚台北傳真)

昨天晚間，澳洲遊客一家四口前往夜市逛街，但是小孩在玩撈魚遊戲時，疑似遭到坑錢，而與攤商工讀生發生口角，當場遭到工讀生掏出長刀恐嚇，嚇得澳洲遊客趕緊報案，工讀生則聞訊逃逸被逮，事後雙方雖表示因語言不通導致溝通有障礙而不願追究，但工讀生還是被依違反社會秩序維護法送辦。

據了解，士林分局文林派出所昨〈5日〉晚上7點多接獲民眾報案，士林新市場內發生糾紛且有人持刀，警方獲報後立即前往處理，經了解為澳洲籍一家四口遊客，前往士林新市場玩撈魚遊戲，結束時因分數未達標準無法兌換遊戲獎品，而與店員發生爭執，孩子的父親又疑似於過程中對工讀生比出中指辱罵，工讀生卻因一時緊張亮刀理論，隨後外國人至士林新市場服務處尋求協助。

員警隨後將雙方帶回分局進行問訊，但兩方皆表示因語言不通產生誤會，澳洲遊客也表示不願提出告訴，警方將店員帶回調查，並扣留刀械一把，依社會秩序維護法函移士林地方法院裁處。

(中時電子報)