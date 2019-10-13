民進黨主席卓榮泰今日上午接連到台北市北投、士林，陪同民進黨立委候選人掃街拜票。卓榮泰表示，民進黨中執會將在下周三通過不分區提名委員會，至於要不要提名前行政院長游錫堃列入不分區名單，到時候會再討論，目前沒有定見或腹案。

台北市第二選區(士林、大同)，目前已有前國民黨立委孫大千、親民黨現任不分區立委陳怡潔宣布投入參選，挑戰現任民進黨立委何志偉。但孫大千、陳怡潔同屬泛藍陣營。卓榮泰表示，雖然這一區強敵環伺，可仍對何志偉的選情很有信心。

有媒體問到，民進黨在台北市估計可以拿下幾席。對此，卓榮泰沒有正面回應。另外，卓榮泰也表示，有關近日台北市長柯文哲對蔡英文總統、民進黨的諸多批評，他認為「笑笑就好」。

何志偉表示，目前外界對民進黨選情過度樂觀，導致選舉相對較冷，這是他比較擔心的地方。何志偉更進一步表示，這次不分區立委的政黨票，民進黨恐會面臨民眾黨、時代力量分食。

(中時 )