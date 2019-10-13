南科管理局與成大航太系今年4月在台南鹿耳門聖母廟首度推出百架無人機群飛演出，成功創造話題。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

科技部南科管理局為促成無人機群飛風潮，鼓勵更多廠商、學校人才投入研發，並為第1屆國際無人機群飛競賽宣傳，11月將舉辦5場群飛競賽，於台中、台南、高雄3地接力演出，點亮台灣夜空，要帶給民眾一連串前所未見的視覺饗宴。

南科管理局表示，今年8月廣發英雄帖，舉辦第0屆無人機群飛競賽，比賽分成A組和B組兩個級別，A組為100台（含）以上之群飛邀請賽，B組為9~10台群飛示範賽。

競飛賽11月16日於台中市樂業國小由森泰儀器團隊揭開序幕；11月22日、11月23日由虎尾科大、實踐群飛團隊在虎尾科技大學、實踐大學高雄校區演出；11月24日Taiwan Drone 100團隊於故宮南院演出；11月30日由綠能中心與B組各團隊在台南土城鹿耳門聖母廟壓軸。

其中台灣希望新創公司Taiwan Drone 100團隊以及成功大學綠能中心兩支本土頂尖團隊，過去已累積多場百架無人機群飛表演經驗，預期將會帶來令人眼睛一亮的精采演出。

南科管理局與成大航太系自2019年初合作啟動「南科無人機群飛技術發展及應用」計畫，並於今年4月在台南鹿耳門聖母廟首度推出百架無人機群飛演出，不僅華麗聲光效果成功創造話題，更是台灣無人機群飛技術發展的重要里程碑。

有鑑於無人機群飛除研發技術門檻高之外，所需投入資金也相當龐大，科技部南科管理局本次特別設立高額獎金，凡成功完賽A組的隊伍將獲得獎金100萬元，並另設「最佳技術獎」、「最佳藝術獎」以及「最具在地文化元素獎」各10萬元。

無論是喜歡無人機群飛表演或是對於幕後技術研發有專長的科技人才，千萬別錯過今年11月無人機群飛競賽，詳情可上臉書「南科543」粉絲頁查詢。

(中時 )