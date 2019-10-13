哈吉貝颱風發威，造成長野縣千曲川決堤，JR東日本新幹線車庫嚴重淹水，預料未來將影響新幹線的通車及調度。(共同社/美聯社)

哈吉貝颱風發威，造成長野縣千曲川決堤，JR東日本新幹線車庫嚴重淹水，預料未來將影響新幹線的通車及調度。(共同社/中央社)

自衛隊出動直升機從民宅救出受困居民，還有民眾等待救援。(共同社/美聯社)

一名救援人員在川崎市淹沒的居民區附近游泳檢查。(路透)

颱風哈吉貝12日襲日，造成關東地區河川氾濫，交通網備受打擊。(FNN PRIME/YouTube)

(14:49 更新內文) 這次颱風襲日沒水淹機場，卻重創新幹線車庫！被稱日本61年來最強颱風哈吉貝發威，它12日傍晚登陸靜岡縣伊豆半島後，長野縣千曲川決堤，水淹住宅區達10公尺深，目前已知日本全境至少18人死亡，多人失蹤及受傷，JR東日本新幹線車庫也嚴重淹水，預料未來將衝擊新幹線的通車及調度。

綜合外電報導，哈吉貝昨晚從靜岡縣登陸後，造成嚴重災情，目前已知有18人死亡、13人下落不明、149人受傷。日相安倍晉三今下令成立緊急救災小組。

截至今天上午9時，已知關東甲信、東北地區共有14條河川氾濫，許多城鎮嚴重淹水。流經長野縣的千曲川潰堤氾濫，導致多處民宅區嚴重淹水達10公尺深，從日NHK電視畫面可看到，自衛隊出動直升機從民宅救出受困居民，還有民眾等待救援。長野縣從11日即開始降下驚人雨量，長野縣北相木村達411.5毫米、輕井澤町332.5毫米，這是創紀錄的大雨。

JR東日本公司表示，因為千曲川氾濫，位於長野市赤沼的長野新幹線車輛中心車輛淹水成災，這座車輛中心除了是新幹線車輛的車庫，同時也負責維修。經盤點確認，停在車庫的北陸新幹線有10個編組車輛(10列)，有120節車廂泡水，約占北陸新幹線車輛1/3，災情相當慘重。

(中時電子報)