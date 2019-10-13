噪音車問題擾民，新北市永和警分局強制執法，12日聯合環保單位共同執法加強查緝。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

噪音車問題擾民，新北市永和警分局強制執法，12日聯合環保單位共同執法加強查緝。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

噪音車問題擾民，新北市永和警分局強制執法，12日聯合環保單位共同執法加強查緝。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

噪音車問題擾民，新北市永和警分局強制執法，12日聯合環保單位共同執法加強查緝。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

噪音車問題擾民，新北市永和警分局強制執法，12日聯合環保單位共同執法加強查緝，共攔查269輛汽機車，其中21輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格的排氣管，當場拍照通報環保局裁處，今年1月至9月已通報違規逾1500件。

永和警分局表示，深夜所引起的環境噪音讓民眾甚為厭惡，尤其是改裝排氣管所致，為維護轄區寧靜的生活空間，營造無噪音城市，加強規畫巡邏並設置攔檢盤查點。

12日共攔查269輛汽機車，其中21輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格的排氣管，當場照相製作通報單通報環保局裁處；另亦針對改裝頭燈以外的車燈、排氣管未裝置防燙蓋、無照駕駛等違規行為，分別依道路交通管理處罰條例第16條、18條予以舉發共5件。

永和分局長謝宗宏表示，車輛改裝引起環境噪音為民眾所厭惡，為維護深夜安寧環境，營造無噪音城市，籲請車主切勿任意改裝車輛排氣管，警方將持續會同新北市政府環保局、台北區監理站等單位以不定時、不定點之路檢方式，執行聯合稽查，加強取締違法改裝車輛，還給民眾寧靜的生活空間。

永和警分局提醒，如果民眾發現疑似有改裝車噪音擾人情事，可提供完整檢舉資料及影像，上傳至環保署「噪音車檢舉網站」檢舉；另新北市政府環保局從今年5月1日起，凡經檢舉通知到檢，經檢驗合格車輛，再任意變更，只要在新北市境內道路上，經車牌辨識系統辨識確認，不需再經過噪音檢驗，即可依違反噪音管制法第8條公告事項規定，直接開罰，處以新台幣3000元罰鍰。

(中時 )